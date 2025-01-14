Sakarya'da okul önünde dehşete düşüren olay! Kurşun yağdırdı

14 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:39

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul önünde korku dolu anlar yaşandı. Motosikletle gelen silahlı saldırgan bir dükkana kurşun yağdırdı ve hızla olay yerinden kaçtı. Dehşete düşüren olayda 44 yaşındaki bir adam kurşunların hedefi oldu. Şans eseri olay sırasında öğrencilerin derste olması büyük bir facianın önüne geçti.

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Sakarya​'da motosikletli​ saldırganlar güpegündüz dehşet saçtı. Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu önünde meydana gelen olayda korku dolu anlar yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yolun karşısında bulunan dükkana kurşun​ yağdırıp olay yerinden motosiklet ile kaçtı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki U.A. bacağından yaralanarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, boş kovanların bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise numaratör koyarak delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından 5 adet boş kovan incelenmek üzere merkeze götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.