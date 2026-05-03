Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 yaşındaki H.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

Sakarya'da pişkin zehir tacirine narkotik darbesi: Uyuşturucu ticareti saniye saniye kamerada

HABERİN ÖZETİ Sakarya'da pişkin zehir tacirine narkotik darbesi: Uyuşturucu ticareti saniye saniye kamerada Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarda bir zehir taciri tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 yaşındaki H.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.Ç.'nin 27 yaşındaki E.G. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Operasyon düzenlenen ekipler, 2 şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5,4 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden E.G. serbest bırakılırken, H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE UYUŞTURUCU SATIŞI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.Ç.'nin 27 yaşındaki E.G. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Tespitin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5,4 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden E.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.