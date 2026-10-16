Sakarya'da sağanak sonrası toprak kaydı, iki mahalleye giriş kapandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu Doğançay ve Maksudiye mahallelerine D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden giriş kapandı.

MAHALLELERE ULAŞIMI SAĞLAYAN BAĞLANTI YOLU KAPANDI

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkiinde toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı.

Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.