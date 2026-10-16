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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:50

Selin vurduğu İstanbul'da son durum! Bakanlar Murat Kurum ve Mustafa Çiftçi açıkladı

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, selin vurduğu İstanbul'daki son durumu açıkladı. Bakan Çiftçi, kayıp olan vatandaşlardan birinin bulunduğunu söyledi. Bakan Kurum ise YENİ Parti lideri Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' sözlerine ise tepki gösterdi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İstanbul'da selin en şiddetli şekilde vurduğu Ayazağa'da açıklamalarda bulundu. 

HABERİN ÖZETİ

Selin vurduğu İstanbul'da son durum! Bakanlar Murat Kurum ve Mustafa Çiftçi açıkladı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi afet bölgesindeki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunurken, Bakan Kurum Özgür Özel'in ifadelerine tepki gösterdi.
Bakan Kurum, devletin afetin ilk anından itibaren sahada olduğunu ve önceliklerinin vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek olduğunu belirtti.
Bakan Çiftçi, 5 kayıptan birinin bulunduğunu, 4 kişinin kayıp olduğunu ve sahada 60 bine yakın personelin çalıştığını açıkladı.
Bakan Kurum, Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' açıklamalarına tepki göstererek, arama faaliyetleri sürerken siyaset yapmanın acizlik olduğunu ifade etti.
Metinde üç vefatın ve beş kaybın olduğu aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

"SORUNUN KAYNAĞI KAPALI DERE VE ÇARPIK KENTLEŞME"

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Sorunun kaynağı kapalı dere ve çarpık kentleşme. Seferberlik şuuru içinde aksiyon alacağız. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon almıştır. Her afet yaşanan bölgede kriz merkezlerimiz var ve yetkililerin koordinasyonunda takip ediliyor. Önceliğimiz afet izinin silinmesin.de Ayazağa ve Cendere'de dere ıslahı yapılacak"

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Bakan Kurum, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' açıklamalarına da tepki gösterdi. Özel, "Üç vefatımız var, beş kaybımız var. İstanbul'un tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyoruz. Daha hala kayıplarımızı arama faaliyetini sürdürürken bu olayın üzerinden siyaset yapmak tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sayın Özgür Özel'in kendi basiretsizliğini, kendi yönetimlerindeki sıkıntılarını örtme çabasıdır" dedi. 

"1942'DEN BU YANA EN BÜYÜK SEL FELAKETİ"

Bakan Çiftçi ise şunları söyledi:

"Dört vatandaşımız kayıp olarak aranıyor, onlardan haber almaya çalışıyoruz. 46 bin kişiden oluşan ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde 60 bine yakın kişi vatandaşın yardımına koşmak için çalışıyor. 

1942 yaşından beri yaşanan en büyük sel afetini yaşadık. Kayıp vatandaşlardan birisi kendisi çıkıp geldi telefon şarjı bittiği için ulaşılamamış. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da bugüne kadar 9850 ihbar alındı bunların büyük kısmına ekiplerimiz müdahale etti."

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