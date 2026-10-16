Selin vurduğu İstanbul'da son durum! Bakanlar Murat Kurum ve Mustafa Çiftçi açıkladı

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İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İstanbul'da selin en şiddetli şekilde vurduğu Ayazağa'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:
"Sorunun kaynağı kapalı dere ve çarpık kentleşme. Seferberlik şuuru içinde aksiyon alacağız. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Devletimiz milletinin yanındadır. Devletin tüm birimleri aksiyon almıştır. Her afet yaşanan bölgede kriz merkezlerimiz var ve yetkililerin koordinasyonunda takip ediliyor. Önceliğimiz afet izinin silinmesin.de Ayazağa ve Cendere'de dere ıslahı yapılacak"
Bakan Kurum, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in 'Kanal İstanbul' açıklamalarına da tepki gösterdi. Özel, "Üç vefatımız var, beş kaybımız var. İstanbul'un tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyoruz. Daha hala kayıplarımızı arama faaliyetini sürdürürken bu olayın üzerinden siyaset yapmak tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sayın Özgür Özel'in kendi basiretsizliğini, kendi yönetimlerindeki sıkıntılarını örtme çabasıdır" dedi.
Bakan Çiftçi ise şunları söyledi:
"Dört vatandaşımız kayıp olarak aranıyor, onlardan haber almaya çalışıyoruz. 46 bin kişiden oluşan ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde 60 bine yakın kişi vatandaşın yardımına koşmak için çalışıyor.
1942 yaşından beri yaşanan en büyük sel afetini yaşadık. Kayıp vatandaşlardan birisi kendisi çıkıp geldi telefon şarjı bittiği için ulaşılamamış. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da bugüne kadar 9850 ihbar alındı bunların büyük kısmına ekiplerimiz müdahale etti."