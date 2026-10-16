İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları değişti! İşte eylül tablosu

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 22,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,7 oranında azaldı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 239,4 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,7 oranında azalış gösterdi.
2026 yılı Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,0, 0,1 ve 1,0 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,8, 22,0 ve 21,0 oranlarında artış gösterdi.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 26,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,3 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.
|Kapsam / Bölge
|Aylık Değişim (Bir Önceki Aya Göre)
|Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)
|Reel Yıllık Değişim
|Genel KFE
|-
|%22,3 artış
|-%5,7 azalış
|İstanbul
|%2,0 artış
|%26,8 artış (En Yüksek)
|-
|Ankara
|%0,1 artış
|%22,0 artış
|-
|İzmir
|%1,0 artış
|%21,0 artış
|-
|Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
|-
|%15,3 artış (En Düşük)
|-
2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artan yeni kiracı kira endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında azaldı.
YKKE 2026 yılı Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,5, 0,6 ve 1,1 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 35,5, 25,1 ve 23,7 oranlarında arttı.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.
|Kapsam / Bölge
|Aylık Değişim (%)
|Yıllık Değişim (Nominal) (%)
|Yıllık Değişim (Reel) (%)
|Türkiye Geneli
|%2,1
|%26,6
|-%2,4
|İstanbul
|%3,5
|%35,5
|-
|Ankara
|%0,6
|%25,1
|-
|İzmir
|%1,1
|%23,7
|-
|Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
|-
|%18,8
|-