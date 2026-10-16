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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:43

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları değişti! İşte eylül tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisine göre Eylül ayında konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 22,3 oranında arttı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları değişti! İşte eylül tablosu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:43

(TCMB), Eylül ayı (KFE) verisini açıkladı. 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 22,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 5,7 oranında azaldı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 239,4 seviyesinde gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları değişti! İşte eylül tablosu

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2026 Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.
Eylül 2026'da Konut Fiyat Endeksi (KFE) bir önceki aya göre %1,2, bir önceki yıla göre nominal olarak %22,3 artarken, reel olarak %5,7 azaldı.
Aynı dönemde Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) bir önceki aya göre %2,1, bir önceki yıla göre nominal olarak %26,6 artarken, reel olarak %2,4 azaldı.
2026 yılı Eylül ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları bir önceki aya göre sırasıyla %2,0, %0,1 ve %1,0 oranlarında artış gösterdi.
Yıllık bazda ise İstanbul'da konut fiyat endeksi %26,8 artışla en yüksek artışı gösterirken, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde %15,3 ile en düşük artış gözlendi.
İstanbul'da yeni kiracı kira endeksi bir önceki yıla göre %35,5 artışla en yüksek artışı kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları değişti! İşte eylül tablosu

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,7 oranında azalış gösterdi.
2026 yılı Eylül ayında, , ve ’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,0, 0,1 ve 1,0 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,8, 22,0 ve 21,0 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 26,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,3 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Kapsam / BölgeAylık Değişim (Bir Önceki Aya Göre)Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)Reel Yıllık Değişim
Genel KFE-%22,3 artış-%5,7 azalış
İstanbul%2,0 artış%26,8 artış (En Yüksek)-
Ankara%0,1 artış%22,0 artış-
İzmir%1,0 artış%21,0 artış-
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ-%15,3 artış (En Düşük)-
İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları değişti! İşte eylül tablosu

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 26,6 ARTTI

2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artan yeni kiracı kira endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları değişti! İşte eylül tablosu

YKKE 2026 yılı Eylül ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,5, 0,6 ve 1,1 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 35,5, 25,1 ve 23,7 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Kapsam / BölgeAylık Değişim (%)Yıllık Değişim (Nominal) (%)Yıllık Değişim (Reel) (%)
Türkiye Geneli%2,1%26,6-%2,4
İstanbul%3,5%35,5-
Ankara%0,6%25,1-
İzmir%1,1%23,7-
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ-%18,8-
Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) - Eylül 2026 Değişim Oranları
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#İstanbul
#izmir
#ankara
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#konut fiyat endeksi
#Ekonomi
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