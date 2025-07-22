Sakarya'da yürek acıtan görüntüler! Dumanlar dağılınca orman yangınının hasarı ortaya çıktı

Türkiye’nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınları yürek burkuyor. Bilecik ve Sakarya’da başlayan orman yangınlarının etkisi azalmadı. Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve geniş alana yayıldı. Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevreyolu ise tek yönlü kapatıldı.

HASARIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Söndürme çalışmalarına ikinci gününde 12 helikopter ve 6 uçakla havadan destek sağlandı. Yangının üçüncü gününde ise bölgede etkili olan yoğun sis, hava araçlarının çalışmasını geç saatlere kadar engelledi.

Yoğun duman ve sisin kaybolması neticesinde ise hasarın boyutu ortaya çıktı. Ekipler, yangınla mücadelesini sürdürürken Ormanlık alanın bazı bölgelerinde küle dönen alanlar havadan görüntülendi.