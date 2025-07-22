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 | Murat Makas

Sakarya'da yürek acıtan görüntüler! Dumanlar dağılınca orman yangınının hasarı ortaya çıktı

Bilecik ve Sakarya’da başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için ekipler ve bölge halkı mücadelesini sürdürüyor. Yangın geniş alanlara yayıldı, dumanlar dağılınca hasarın boyutu ortaya çıktı. Ormanlık alanın bazı bölgelerinde küle dönen alanlar havadan görüntülendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 20:20

Türkiye’nin birçok ilinde meydana gelen yürek burkuyor. ve ’da başlayan orman yangınlarının etkisi azalmadı. Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve geniş alana yayıldı. Bilecik-Osmaneli-Sakarya çevreyolu ise tek yönlü kapatıldı.

Sakarya'da yürek acıtan görüntüler! Dumanlar dağılınca orman yangınının hasarı ortaya çıktı

HASARIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Söndürme çalışmalarına ikinci gününde 12 helikopter ve 6 uçakla havadan destek sağlandı. Yangının üçüncü gününde ise bölgede etkili olan yoğun sis, hava araçlarının çalışmasını geç saatlere kadar engelledi.

Sakarya'da yürek acıtan görüntüler! Dumanlar dağılınca orman yangınının hasarı ortaya çıktı

Yoğun duman ve sisin kaybolması neticesinde ise hasarın boyutu ortaya çıktı. Ekipler, yangınla mücadelesini sürdürürken Ormanlık alanın bazı bölgelerinde küle dönen alanlar havadan görüntülendi.

Sakarya'da yürek acıtan görüntüler! Dumanlar dağılınca orman yangınının hasarı ortaya çıktı
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ETİKETLER
#hasar
#orman yangınları
#sakarya
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#bilecik
#Geyve
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