Sakarya'daki patlamada yaşanan dehşetin yeni görüntüleri kamerada! Canlarını zor kurtarmışlar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:41

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında önceki gün büyük bir felaket yaşanmıştı. Korkunç bir patlama meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 işçi ise yaralanmıştı. Yaralılar faciadan şans eseri kurtulmuştu. Korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.