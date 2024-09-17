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Sakarya'daki patlamada yaşanan dehşetin yeni görüntüleri kamerada! Canlarını zor kurtarmışlar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:41
Sakarya&#039;daki patlamada yaşanan dehşetin yeni görüntüleri kamerada! Canlarını zor kurtarmışlar

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında önceki gün büyük bir felaket yaşanmıştı. Korkunç bir patlama meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 işçi ise yaralanmıştı. Yaralılar faciadan şans eseri kurtulmuştu. Korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Otoyolu Hendek​ gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Sakarya'daki patlamada yaşanan dehşetin yeni görüntüleri kamerada! Canlarını zor kurtarmışlar - 1. Resim

Patlama​ neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Olayda yaralanarak Akyazı​, Hendek ve Düzce​'ye sevk edilen yaralılardan 16'sı taburcu edildi.

Sakarya'daki patlamada yaşanan dehşetin yeni görüntüleri kamerada! Canlarını zor kurtarmışlar - 2. Resim

Ayrıca, patlama neticesinde çıkan yangında vefat eden 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'daki patlamada yaşanan dehşetin yeni görüntüleri kamerada! Canlarını zor kurtarmışlar - 3. Resim

Öte yandan, değirmen bölümünde çıktığı değerlendirilen yangının ardından bölgede yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamanın hemen ardından fabrikadan yaralı şekilde çıkan yaralıların görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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