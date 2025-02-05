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Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Şubat 2025 10:25 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:26
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Suriye&#039;nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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