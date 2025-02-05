Terör örgütü DEAŞ'a 21 ilde darbe üstüne darbe! 164 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden 'Gürz-44' operasyonlarında; 164 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden 'Gürz-44' operasyonlarında; 164 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
"Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."