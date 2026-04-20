Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Saldırıda yaralanan bir öğrenci daha taburcu edildi: 5 öğrencinin tedavisi sürüyor!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan’da yaşanan okul baskınında yaralanan öğrencilerden birinin daha hastanedeki tedavisi tamamlandı. Kahramanmaraş Valiliği, taburcu edilen öğrenci sonrası hastanede 5 çocuğun tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Saldırıda yaralanan bir öğrenci daha taburcu edildi: 5 öğrencinin tedavisi sürüyor!
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 19:36
'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden 1'i daha taburcu edilirken, 5 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden biri daha taburcu edildi ve 5 öğrencinin tedavisi devam ediyor.
Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan olayda yaralanan öğrencilerden birinin taburcu edildiğini açıkladı.
Valilik, olayda şu anda 5 öğrencinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.
Valilik, öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini duyurdu.
VALİLİKTEN YARALANAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "15 Nisan Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan üzücü olayda yaralanan öğrencilerimizden biri daha bu akşam saatlerinde taburcu edilmiştir. Şu anda 5 öğrencimizin tedavisi devam etmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

