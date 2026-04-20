Saldırıda yaralanan bir öğrenci daha taburcu edildi: 5 öğrencinin tedavisi sürüyor!

Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden 1'i daha taburcu edilirken, 5 öğrencinin tedavisi sürüyor.

VALİLİKTEN YARALANAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "15 Nisan Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan üzücü olayda yaralanan öğrencilerimizden biri daha bu akşam saatlerinde taburcu edilmiştir. Şu anda 5 öğrencimizin tedavisi devam etmektedir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarıyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.