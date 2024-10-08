Saldırıların yıldönümünde Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

08 Ekim 2024 00:42 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 00:44

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının birinci yılına dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıtıldı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gazze'de savaşla geçen bir sene! En az 14 yıllık enkaz var, on binlerce can kaybı! İsrail durdurulamadı

Gazze'de savaşla geçen bir sene! En az 14 yıllık enkaz var, on binlerce can kaybı! İsrail durdurulamadı

İstanbul’un simge yapılarından biri olan Galata Kulesi​, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin’e destek amacıyla Filistin​ bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. Saldırıların yıldönümünde İsrail'in uzun süredir devam eden saldırılarına dikkat çekilmesi hedeflendi.

Aydınlatma, İstanbul​'daki yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı. Birçok kişi, bu anlamlı etkinliği sosyal medyada paylaştı ve geniş bir etkileşim sağlandı.

"HATIRLAMAK İÇİN GÜZEL BİR YÖNTEM"

Vatandaşlardan Ayberk Yüksel, "Filistinli kardeşlerimize yapılanları kınıyoruz. Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok üzgünüz, umarım İslam dünyası bu yaşananlara en iyi şekilde tepki verir. Bu etkinlik, hatırlamak adına güzel bir yöntem" dedi.

Hidayet Koçak ise, “Elimizden geldiğince İsrail’i boykot etmeye çalışıyoruz ve bunu sürdüreceğiz. Sessiz kalmıyoruz, Filistinli kardeşlerimizin acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Ne yapılabilir bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz. Onların acısı bizim de acımızdır” şeklinde konuştu.