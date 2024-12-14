Salih Müslim ile röportaj yaptığı için gözaltına alınan Nevşin Mengü serbest bırakıldı!

14 Aralık 2024 18:39 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 18:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü'nün, kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile gerçekleştirdiği ve terör örgütünü övücü ifadeler içerdiği iddia edilen röportajıyla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Mengü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.