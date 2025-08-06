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 | Baran Aksoy

Saliha Akkaş cinayetinde kan donduran detay! Yardım çığlığı sokağı inletti

Boşanmak istediği eşi Salih Akkaş tarafından vahşice katledilen Saliha Akkaş cinayetine ilişkin yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Cani kocanın Saliha Akkaş kapıyı acında direk saldırıya geçtiği öğrenildi. Genç kadının saldırı anında ise balkona kaçıp yardım istemesi kan dondurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 14:58

'nın Çankaya ilçesinde personeli Saliha Akkaş'ın aşamasında eşi Salih Akkaş tarafından vahşice katledilmesi tüm Türkiye'yi derinden sarstı...

SALİHA AKKAŞ'IN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

İki hastanede yaşam savaşı veren ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Saliha Akkaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürülürken memleketi Bingöl'de defnedileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumunda cenazeyi teslim almak için bekleyen Akkaş'ın yakınları ise fenalık geçirdi.

Saliha Akkaş cinayetinde kan donduran detay! Yardım çığlığı sokağı inletti

"KADIN BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ"

Vahşette ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan komşulardan Lütfiye Aslan, "Saldırgan adam kapının önüne gelmiş. Kadın kapıyı açınca saldırıya uğramış. Birkaç yerinden bıçaklanmış. Kadın balkona çıkıp yardım istemiş. Kocası da kendisini asarak etmiş. Ölen kadın Meclis personeliymiş" ifadelerini kullandı.

Saliha Akkaş cinayetinde kan donduran detay! Yardım çığlığı sokağı inletti

"40 KEZ VAHŞİCE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Komşulardan Öznur Özkartal ise, "Arkadaşımız yaklaşık 40 kez vahşice bıçaklanarak öldürülmüş. Bu olayların ne zaman son bulacağını bilmiyoruz. Kadın balkona çıkıp yardım istemiş, o sırada fenalaşmış. Eşi de içeride kendisini asmış. Bu bir aile dramıdır. Bina da boş olduğu için sanıyorum ki yardım çığlıklarını kimse duymamış" diye konuştu.

Saliha Akkaş cinayetinde kan donduran detay! Yardım çığlığı sokağı inletti

GERİDE 2 ERKEK ÇOCUK KALDI

Öte yandan, Salih Akkaş'ın aile içi konulardan dolayı hakkında iki farklı dosya bulunduğu ve verilen 6 aylık uzaklaştırma kararını yakın zamanda ihlal ettiği öğrenildi. 20 yılı aşkın süredir evli olan Akkaş çiftinin 2 erkek çocukları da olduğu aktarıldı.

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ETİKETLER
#boşanma
#tbmm
#cinayet
#intihar
#aile içi şiddet
#Ankara
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