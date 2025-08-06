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 | Baran Aksoy

Meclis personeli Saliha Akkaş, kocası tarafından vahşice katledildi

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 37 yerinden bıçaklanan CHP'nin TBMM’de görevli personellerinden Saliha Akkaş'tan acı haber geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Saliha Akkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Meclis personeli Saliha Akkaş, kocası tarafından vahşice katledildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:09

CHP'nin Meclis'te görevli kadın personeli Saliha Akkaş, aşamasında olduğu eşi Salih Akkaş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, çift arasında boşanma süreci nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine Salih Akkaş'ın Saliha Akkaş’ı canice bıçakladığı öğrenildi.

Meclis personeli Saliha Akkaş, kocası tarafından vahşice katledildi

SALİHA AKKAŞ'TAN ACI HABER

Aldığı bıçak darbelerinin ardından kanlar içinde kalan Saliha Akkaş, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Salih Akkaş'tan acı haber geldi. Akkaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meclis personeli Saliha Akkaş, kocası tarafından vahşice katledildi

"BU, AÇIKÇA BİR ERKEK ŞİDDETİ"

Saliha Akkaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başarır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef hastanede yaşam mücadelesi veren, ’de görevli personellerimizden Saliha Akkaş’ı kaybettik. Saliha önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti. Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır. Biz bu suça ortak olmayacağız"

https://x.com/alimahir/status/1952972756477165608

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ETİKETLER
#boşanma
#tbmm
#kadın cinayetleri
#Erkek Şiddeti
#Bireyler Arası Şiddet
#Gündem
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