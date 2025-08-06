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 | Berrak Arıcan

İsrail'in zulmü, katliamı koruması altındaki hayvanlara da sıçradı: Nil timsahlarını yamyamlaştırıp öldürdüler

İsrail'in Gazze'deki katliamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'daki zulmünün bir başka boyutu ortaya çıktı. İsrail'in koruması altındaki Petzael adlı yerleşim biriminde bulunan timsahların açlıktan yamyamlaştığı, uyutulduğu açıklandı.

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İsrail'in zulmü, katliamı koruması altındaki hayvanlara da sıçradı: Nil timsahlarını yamyamlaştırıp öldürdüler
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 09:15

İsrail, Gazze'de ve 'da çok sayıda insanı katlederken hayvanları da öldürdüğü anlaşıldı. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da turistik amaçlı seneler önce Petzael yerleşim birimine Nil timsahları getirildi. Turizm amaçlı getirilen Nil timsahları için düşünülen proje hiçbir zaman başarılı olamadı. Hatta bir kişi, timsah derilerini satmak için bazı hayvanları satın aldı.

Nil timsahları, 2012 yılında 'in koruması altına alındı fakat hiçbir zaman korunmadılar. 2013 yılında ise bazı timsahlar kaçtı ve Ürdün sınırına ulaşma ihtimalleri kriz çıkardı.

İsrail'in zulmü, katliamı koruması altındaki hayvanlara da sıçradı: Nil timsahlarını yamyamlaştırıp öldürdüler

HAYVANLARI DA BİLİNÇLİ AÇ BIRAKIP YAMYAMLAŞTIRDILAR

Son olarak İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı sivil işler kurumu COGAT, timsahların terk edilmiş ve bakımsız bir çiftlikte birbirlerini yemeye başladıklarını bu yüzden hayvanların 'insancıl' şekilde uyutulduğu açıklandı. Fakat kaç hayvan bu sorumsuzluk nedeniyle öldürüldü ve işlem nasıl gerçekleştirildi, hiçbir zaman açıklanmadı.

İSRAİL GAZZE'DE DE İNSANLARI AÇ BIRAKIYOR!

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

İsrail'in zulmü, katliamı koruması altındaki hayvanlara da sıçradı: Nil timsahlarını yamyamlaştırıp öldürdüler

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in zulmü, katliamı koruması altındaki hayvanlara da sıçradı: Nil timsahlarını yamyamlaştırıp öldürdüler

BATI ŞERİA'DA ZULÜM SÜRÜYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in zulmü, katliamı koruması altındaki hayvanlara da sıçradı: Nil timsahlarını yamyamlaştırıp öldürdüler

Bu sürede en az 1013 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.

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ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#batı şeria
#hayvan hakları
#Timsahlar
#Insan Hakları
#Dünya
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