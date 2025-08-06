Saliha Akkaş için Meclis’te oturma eylemi düzenledi

TBMM personeli Saliha Akkaş, Çankaya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice katledildi. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan cinayetin ardından TBMM'de Akkaş'ın çalışma arkadaşlar ve bazı milletvekilleri oturma eylemi düzenledi.

BİR DAKİKALIK SESSİZ EYLEM

Akkaş için Halkla İlişkiler Binası önündeki merdivenlerde bir dakikalık sessiz oturma eylemi yapıldı. Akkaş'ın eşi tarafından katledilmesinin ardından TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından da bir paylaşım geldi.

TBMM'DEN SALİHA AKKAŞ AÇIKLAMASI

TBMM’den yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş’ın eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/TBMMresmi/status/1953028096078053534