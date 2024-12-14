Şam Büyükelçilinde Türk bayrağı çekildi, Ömer Çelik'ten açıklama geldi: 'Güçlü bir imzadır'

Türkiye​'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam​ Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Görevin verilmesinin ardından 2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı tekrardan göndere çekildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’de 12 yıl aradan sonra Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesini önemli bir diplomatik başarı olarak değerlendirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elçiliğin açılışını "büyük bir mücadelenin imzası" olarak nitelendirdi.

Ömer Çelik'in paylaşımında sarf ettiği sözler şu şekilde:

"Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır. Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye​ halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır.

Cumhurbaşkanımızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk. Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk."