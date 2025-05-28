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 | Yusuf Özgür Bülbül

Şamil Tayyar’dan DEM’e eş başkanlık sistemi tepkisi: Abdullah Öcalan bile istemiyor!

DEM Parti'nin eş başkanlık sistemine yasal güvence getirilmesi yönündeki talebi, siyaset gündemini hareketlendirdi. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında gazeteci Şamil Tayyar ve Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, konuyu farklı perspektiflerden değerlendirdi. Tayyar, DEM’in talebine “Abdullah Öcalan bile istemiyor” diyerek tepki gösterdi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 22:47

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci Şamil Tayyar, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın eş başkanlık sistemini istemediğini, DEM Parti’nin ise bunun güvence altına alınmasını istemesini eleştirdi. Tayyar, eş başkanlığın "PKK/KCK’nın atadığı isim" olduğunu ve "dağı temsil ettiğini" savundu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1927805125432627688

"EŞ BAŞKANLIĞI ÖCALAN BİLE İSTEMİYOR"

Gazeteci Şamil Tayyar, “DEM, eş başkanlık modelinin yasal güvenceye kavuşturulmasını istiyor. Abdullah Öcalan buna da karşı. Temsili ve dağı (Kandil’i) temsil eden ikinci isim. Aslında kadın erkek gibi sunuyorlar ama aslında PKK/KCK’nın atadığı isim. Asıl kayyum onlar. Madem terör ortadan kalkıyor. Demokratik zeminde siyaset yapacağız o zaman dağı temsilen birinin olmasına gerek var mı? Yok. DEM ise bunu güvence altına alın diyor. Kent Konseyleri, meclisler var zaten ve halkın oylarıyla seçiliyor. Sosyalist kavram ve terimlerle yeni şeyler oluşturma çabası anlaşılır gibi değil.”

Şamil Tayyar’dan DEM’e eş başkanlık sistemi tepkisi: Abdullah Öcalan bile istemiyor!

“YPG’YE 6 AYDIR SÜRE VERİLİYOR HALA SİLAH BIRAKMADI”

Programda konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Suriye'deki YPG'nin durumuna değindi. Küçük, YPG'ye altı aydır süre verildiğini ancak örgütün hala silah bırakmadığını belirtti. Küçük, “Eğer YPG silah bırakmaz merkezi Suriye ordusuna dahil olmazsa Türkiye askeri seçeneği kullanır. Bu durumda çözüm süreci diye bir şey de kalmaz.” dedi.

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