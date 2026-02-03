Şamil Tayyar’dan 'küresel komplo' uyarısı! 'Sabah kuşağı Netflix'ten beter'

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında gazetecŞamil Tayyar, televizyon ekranlarında yayınlanan sabah kuşağı programlarının toplumsal değerler üzerindeki tahribatına dikkat çekti. Bu programların Netflix içeriğinden daha vahim bir noktada olduğunu savunan Tayyar, geçmişte bu yayınların kaldırılmasına yönelik girişimlerin bir "lobi" tarafından engellendiğini söyledi.

"SABAH KUŞAĞI LOBİSİ ENGEL OLDU"

Tayyar, RTÜK ve hükümetin daha önce bu konuda bir çalışma yaptığını ancak sonuç alınamadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"O zaman bu programları yapanlar 'Buradan yüzlerce kişi ekmek yiyor' diyerek bir lobi çalışması başlattılar. Bu toplumsal çürümeyi hızlandıran programlara artık izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni yönetimin bu konuda somut adımlar atmasını bekliyorum."

"KÜRESEL SERMAYENİN HEDEFİ: NÜFUS PLANLAMASI"

Dijital platformlardaki içeriklerin rastgele seçilmediğini savunan Tayyar, küresel sermayenin dünyada yeni bir sosyo-politik düzen kurmaya çalıştığını iddia etti. Bu stratejinin temelinde "nüfusun azaltılması" olduğu görüşünü şu sözlerle dile getirdi:

"Cinsiyet eşitliği gibi kavramların altına saklanarak aile yapısı parçalanıyor, çoğalma ortadan kaldıran yok eden bir yaklaşımın ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Bunu da işte cinsiyet eşitliği gibi bir takım yani makyajlanmış kavramlara sıkıştırıldığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Bu kesim, nüfusun hızla arttığını böyle devam ederse dünyanın yaşanamaz hale geleceğini kendilerinin bu konforlu hayatı sürdüremeyeceklerini o nedenle bir nüfus planlamasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar."

"2050'DE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLACAK"

Gıda rejiminden genetiği değiştirilmiş tohumlara kadar her şeyin bir bütün olduğunu belirten Tayyar, uzmanların uyarılarına dayanarak çarpıcı bir öngörüde bulundu:

"2050-2060 yıllarında kısırlaşma oranı o kadar artacak ki, normal bir çiftin çocuğu olduğunda bu durum 'Olağanüstü bir şeymiş' gibi karşılanacak."