Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Şamil Tayyar’dan 'küresel komplo' uyarısı! 'Sabah kuşağı Netflix'ten beter'

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber'de gündüz kuşağı programlarının Netflix dizilerinden daha büyük bir tehlike arz ettiğini belirterek; aile yapısını hedef alan, üremeyi durdurmayı amaçlayan ve "küresel sermaye" tarafından kurgulanan yeni dünya düzenine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 00:46

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında gazetecŞamil Tayyar, televizyon ekranlarında yayınlanan sabah kuşağı programlarının toplumsal değerler üzerindeki tahribatına dikkat çekti. Bu programların Netflix içeriğinden daha vahim bir noktada olduğunu savunan Tayyar, geçmişte bu yayınların kaldırılmasına yönelik girişimlerin bir "lobi" tarafından engellendiğini söyledi.

"SABAH KUŞAĞI LOBİSİ ENGEL OLDU"

Tayyar, RTÜK ve hükümetin daha önce bu konuda bir çalışma yaptığını ancak sonuç alınamadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"O zaman bu programları yapanlar 'Buradan yüzlerce kişi ekmek yiyor' diyerek bir lobi çalışması başlattılar. Bu toplumsal çürümeyi hızlandıran programlara artık izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni yönetimin bu konuda somut adımlar atmasını bekliyorum."

"KÜRESEL SERMAYENİN HEDEFİ: NÜFUS PLANLAMASI"

Dijital platformlardaki içeriklerin rastgele seçilmediğini savunan Tayyar, küresel sermayenin dünyada yeni bir sosyo-politik düzen kurmaya çalıştığını iddia etti. Bu stratejinin temelinde "nüfusun azaltılması" olduğu görüşünü şu sözlerle dile getirdi:

"Cinsiyet eşitliği gibi kavramların altına saklanarak aile yapısı parçalanıyor, çoğalma ortadan kaldıran yok eden bir yaklaşımın ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Bunu da işte cinsiyet eşitliği gibi bir takım yani makyajlanmış kavramlara sıkıştırıldığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Bu kesim, nüfusun hızla arttığını böyle devam ederse dünyanın yaşanamaz hale geleceğini kendilerinin bu konforlu hayatı sürdüremeyeceklerini o nedenle bir nüfus planlamasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar."

"2050'DE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLACAK"

Gıda rejiminden genetiği değiştirilmiş tohumlara kadar her şeyin bir bütün olduğunu belirten Tayyar, uzmanların uyarılarına dayanarak çarpıcı bir öngörüde bulundu:

"2050-2060 yıllarında kısırlaşma oranı o kadar artacak ki, normal bir çiftin çocuğu olduğunda bu durum 'Olağanüstü bir şeymiş' gibi karşılanacak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Göktaş açıkladı
Nüfusta büyük kriz! Doğum oranları ciddi oranda azaldı: Uzmanlardan 'erken evlenin' çağrısı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.