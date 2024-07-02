Şampuan kullananlar aman dikkat! Avuç avuç saç döküyor, evinize sokmayın

02 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:31

Sağlıklı saçlara sahip olmak herkesin ortak hayâli. Saç sağlığını korumak için günlük olarak pek çok alışkanlığa dikkat etmeniz gerekir. Saçlarınıza iyi bakmadığınızda saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. En sık görülen saç sorunlarından biri olan saç dökülmesiyle mücadele etmek zordur.

Saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar.

Genetik Faktörler (Androgenetik Alopesi): Ailesel yatkınlık sonucu ortaya çıkan en yaygın saç dökülme nedenidir. Genellikle erkeklerde kellik olarak bilinen bu durum, kadınlarda da görülebilir.

Hormonal Değişiklikler: Hormonal değişiklikler, özellikle hamilelik, doğum kontrol hapları kullanımı, menopoz gibi durumlarda saç dökülmesine neden olabilir.

Stres ve Duygusal Faktörler: Yoğun stres, duygusal travma veya aşırı endişe saç dökülmesini tetikleyebilir. Bu durum genellikle telogen effluvium olarak adlandırılır.

Sağlık Sorunları ve Hastalıklar: Bazı sağlık sorunları veya hastalıklar saç dökülmesine yol açabilir. Örneğin, tiroid hastalıkları, demir eksikliği anemisi, otoimmün hastalıklar saç dökülmesi ile ilişkilendirilebilir.

Beslenme Yetersizlikleri: Özellikle protein, demir, çinko, biotin gibi besin maddelerinin eksikliği saç sağlığını olumsuz etkileyebilir ve dökülmeye neden olabilir.

Saç Bakımı ve Kimyasallar: Agresif saç bakım ürünleri kullanımı, sık sık saç boyama, perma gibi kimyasal işlemler saçın zayıflamasına ve dökülmesine yol açabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar (örneğin kemoterapi ilaçları) saç dökülmesine neden olabilir.

Yaşlanma: Yaşla birlikte saç dökülmesi doğal olarak artabilir. Saçın büyüme döngüsü ve kalitesi yaşla birlikte değişebilir.

Ancak tüm bunların dışında saçlarınızın temizliği için kullandığınız şampuanlarda saç dökülmesinin bir numaralı sebebi olabilir.

Saç derisini temiz tutmak ve saçlarınızı daha canlı, parlak göstermek için düzenli olarak şampuanla yıkamayı tercih ediyor olabilirsiniz. Ancak şampuanların içindeki bazı maddeler saç derisine zarar vererek saçların hızlı bir şekilde dökülmesine sebep olabiliyor.

Şampuanların içerisindeki zararlı kimyasallar cilt hassasiyetine yol açabiliyor.

Yüksek pH'lı şampuanlar saçın doğal asit dengesini bozabilir ve saçı kuru, kırılgan hale getirebiliyor. Bu sebeple sağlıklı saçlara sahip olabilmek için şampuanların içeriğini iyi okumadan ve bazı kimyasalların bulunduğu şampuanları kullanmamak gerekiyor.

İşte o maddeler:

1. SÜLFATLAR

Sülfatlar, temiz saçla ilişkilendirdiğimiz o lüks köpüğü oluşturmak için birçok şampuanda yaygın olarak bulunan yüzey aktif maddelerdir. Kiri ve yağı çıkarmada etkili olsalar da sülfatlar saç derisindeki doğal yağları da sıyırarak saçları kuru ve kırılgan hale getirebilir.

2. PARABENLER

Parabenler, şampuan gibi kişisel bakım ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için kullanılan sentetik koruyuculardır.

Araştırmalar parabenlerin hormonal dengeyi bozarak saç dökülmesine yol açabileceğini göstermiştir. Alternatif koruyucular kullanan veya "doğal" veya "organik" olarak etiketlenen paraben içermeyen şampuanları tercih etmek en iyisidir.

3. FORMALDEHİT

DMDM hidantoin ve Diazolidinil üre gibi formaldehit salgılayan koruyucular bazen bakteri üremesini önlemek için şampuanlara eklenir

Bu kimyasallar suyla temas ettiğinde formaldehit açığa çıkarabilir ve formaldehit maruziyeti saçın incelmesi ve saç derisinin tahriş olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Formaldehit salgılayan maddeler içermeyen şampuanları seçin.

4. SİLİKONLAR

Silikonlar saça ipeksi, pürüzsüz bir doku kazandırmak için şampuanlarda sıklıkla kullanılır. Saçınızın geçici olarak sağlıklı ve parlak görünmesini sağlarken, aynı zamanda saç derisinde birikerek saç foliküllerini tıkayabilir ve sağlıklı saç büyümesini engelleyebilirler. Saç derinizin temiz kalmasını ve saçlarınızın özgürce uzamasını sağlamak için silikon içermeyen şampuanları tercih edin.

5. KOKULAR

Şampuanlardaki kokular zararsız görünebilir ancak birçok sentetik koku, saç derisini tahriş edebilecek ve saçları zayıflatabilecek kimyasallar içerir. Hatta bazı kişilerde bu kokulara karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir ve bu da saç dökülmesine neden olabilir.

Saç derisi tahrişi ve saç dökülmesi riskini en aza indirmek için kokusuz veya doğal kokulu şampuanlar kullanmayı düşünün.

DOĞRU ŞAMPUAN SEÇMEK İÇİN İPUÇLARI

1. ETİKETLERİ OKUYUN

Şampuan şişelerinin üzerindeki içerik listesini dikkatlice okuyun. Sülfat, paraben, formaldehit salgılayan koruyucu madde, silikon ve sentetik koku içermeyen şampuanları arayın.

2. DOĞAL VE ORGANİK OLUN

Bitki bazlı içerikler ve daha az sentetik kimyasal kullanan doğal veya organik şampuanlara geçmeyi düşünün.

3. PROFESYONEL TAVİYE ALIN

Saç dökülmesi yaşıyorsanız veya saç sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa bir dermatoloğa veya trikoloğa danışın. İhtiyaçlarınıza göre özel şampuanlar önerebilirler.

4. NAZİK TEMİZLEME UYGULAYIN

Saçınızı düzenli olarak yıkayın, ancak aşırı yıkamaktan kaçının çünkü saç derinizdeki uçucu yağları yok edebilir. Saç derinizi temizlemek için ılık su ve hafif masaj hareketleri kullanın.

5. SAĞLIKLI BESLENMEYE ÇALIŞIN

Vitamin ve mineraller açısından zengin, dengeli bir beslenme, saç büyümesini ve genel saç sağlığını geliştirebilir. Diyetinize yapraklı yeşillikler, yağlı balıklar ve fındık gibi yiyecekleri eklemeyi düşünün.

Şampuanlama saç bakımı rutinimizin hayati bir parçası olsa da kullandığımız ürünlerin içeriğine dikkat etmek çok önemlidir. Yanlış şampuan potansiyel olarak saç dökülmesine katkıda bulunabilir, bu nedenle şampuanlarınızı akıllıca seçin.

Sülfatlardan, parabenlerden, formaldehit salgılayan koruyuculardan, silikonlardan ve sentetik kokulardan kaçınarak sağlıklı bir saç derisinin ve gür, canlı buklelerin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Saçınızın sağlığına öncelik verin; saçınız yıllar boyunca en büyük zaferiniz olmaya devam edecektir.