Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Samsun merkezli 13 ilde müstehcenlik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Samsun merkezli 13 ilde siber polisi tarafından müstehcenlik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 18:40

Samsun merkezli 13 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı müstescenlik operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 ilde müstescenlik operasyonu düzenledi.

Samsun merkezli 13 ilde müstehcenlik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

13 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gelen Telegram grubu mail ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Müstescen içerikli görüntü satışı, satın alması ve depoladığı tespit edilen 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli 13 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı. İfadesi alınan 19 kişi polis tarafından serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan 12 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

11 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin ise polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MSB kaynaklarından İran-İsrail açıklaması! "Kalıcı ateşkes sağlanmalı"
ETİKETLER
#telegram
#siber suç
#gözaltı
#Müstescenlik
#Polis Operasyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.