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Samsun’da bir kadın yürekleri ağza getirdi! Hırçın sulara atladı, polis kurtardı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ocak 2025 15:22 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 15:29

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın hırçın dalgalara atladı. İddialara göre intihar girişiminde bulunan kadının yardımına polis ve sağlık ekipleri hemen yetişti.

Samsun’un Atakum ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Halk İskelesi'nde saat 11.15 sıralarında bir olay meydana geldi. 42 yaşındaki bir kadın iskeleden kendini Karadeniz’in hırçın sularına attı.

Samsun’da bir kadın yürekleri ağza getirdi! Hırçın sulara atladı, polis kurtardı - 1. Resim

EKİPLER HEMEN OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kadının denize atladığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine deniz polisi, ambulans, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Samsun’da bir kadın yürekleri ağza getirdi! Hırçın sulara atladı, polis kurtardı - 2. Resim

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, S.P.'nin hızla suya gömüldüğünü gören Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Turgay Yapıcı terettüt etmeden denize atladı. Polis memurunun denizden çıkarttığı kadın, bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin hiç düşenmeden suya atlaması taktirle karşılanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da bir kadın yürekleri ağza getirdi! Hırçın sulara atladı, polis kurtardı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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