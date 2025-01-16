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Samsun'da cenaze aracı sulama kanalına devrildi: Çok sayıda yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 15:19 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:32
Samsun&#039;da cenaze aracı sulama kanalına devrildi: Çok sayıda yaralı var

Samsun'da cenazeye gidenlerin bulunduğu araç aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Sulama kanalına düşen cenaze aracındaki 10 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenazeye gitmekte olanları taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi. Feci kaza sonucu bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada çok dayıda yaralının olduğu bildirildi.

Samsun'da cenaze aracı sulama kanalına devrildi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

CENAZE ARACI SULAMA KANALINA DEVRİLDİ

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu 52. kilometresi Dalbahçe mevkisinde gece saat 03.45'te meydana geldi. Necmeddin Atala'nın kullandığı İstanbul plakalı minibüs, cenazeye gidenleri taşıdığı sırada aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına düştü.

Samsun'da cenaze aracı sulama kanalına devrildi: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada; araç sürücüsü Necmeddin Atala (44), Şükriye Gümüşler (57), Kadriye Kanberoğlu (27), Dursune Şenkul (67), Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Hatice Uzunismail (61), Veysi Süretti (45), Havva Gümüşler (55), Hatice Kanberoğlu (46) ve İsmail Kanberoğlu (59) yaralandı.

Samsun'da cenaze aracı sulama kanalına devrildi: Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Terme Devlet Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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