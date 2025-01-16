Samsun'da cenaze aracı sulama kanalına devrildi: Çok sayıda yaralı var
Samsun'da cenazeye gidenlerin bulunduğu araç aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Sulama kanalına düşen cenaze aracındaki 10 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenazeye gitmekte olanları taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi. Feci kaza sonucu bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada çok dayıda yaralının olduğu bildirildi.
CENAZE ARACI SULAMA KANALINA DEVRİLDİ
Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu 52. kilometresi Dalbahçe mevkisinde gece saat 03.45'te meydana geldi. Necmeddin Atala'nın kullandığı İstanbul plakalı minibüs, cenazeye gidenleri taşıdığı sırada aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına düştü.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada; araç sürücüsü Necmeddin Atala (44), Şükriye Gümüşler (57), Kadriye Kanberoğlu (27), Dursune Şenkul (67), Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Hatice Uzunismail (61), Veysi Süretti (45), Havva Gümüşler (55), Hatice Kanberoğlu (46) ve İsmail Kanberoğlu (59) yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Terme Devlet Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.