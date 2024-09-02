Samsun'da fabrikada patlama! 5 kişi yaralandı

02 Eylül 2024 18:11 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 18:14

Yemen'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var! Adeta gökyüzü alev aldı

Yemen'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var! Adeta gökyüzü alev aldı

Irak-İran sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var!

Irak-İran sınırında patlama: Ölü ve yaralılar var!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir çelik döküm fabrikasında paylama meydana geldi. Saat 15.30 sularında meydana gelen patlama kısa süreli paniğe neden oldu.

İhlas Haber Ajansı'nda yeralan bilgiye göre, patlama esnasında çevreye savrulan sıcak maden işçilerden Sebahattin Tüzen, Mahmut Arslan, Sefa Keskin, Harun Korkmaz ve Selçuk Bayram'a isabet etti.

İŞÇİLER ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YANDI!

İşçiler çeşitli yerlerinden yaralanırken ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.