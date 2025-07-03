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 | Yusuf Özgür Bülbül

Samsun'da 'muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahsın cezası belli oldu!

Samsun'da muhtarlık seçimi husumeti ve kıskançlık iddiaları sebebiyle pompalı tüfekle 2 kardeş Eren ve Emre Kılıç'ı öldüren şahıs İbrahim A. ve olaya karışan 3 arkadaşının davasında karar çıktı. 2 kardeşi öldüren şahsa 50 yıl hapis cezası verildi. 3 kişinin de beraat ettiği dava sonucu acılı aileyi bir kez daha üzdü...

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Samsun'da 'muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahsın cezası belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 22:05

'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece toplam 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde geçen 14 Temmuz 2024 saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A., Eren Kılıç (23) ve ağabeyi Emre Kılıç'a (31) pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Kılıç kardeşlerin yanı sıra Zafer E.T. (20) ve Gökhan İ. de yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da 'muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahsın cezası belli oldu!

Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Yaralılardan Gökhan İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Gökhan İ. daha sonra taburcu oldu. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan diğer yaralı Zafer E.T. de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Her iki yaralı da jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili Yusufhan T.'yi de gözaltına aldı.

Samsun'da 'muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahsın cezası belli oldu!


Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim A.'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan İbrahim A., Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. Çarşamba Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T., daha sonra cezaevinden tahliye oldular. Tutuklu sanık İbrahim A. ile tutuksuz olan Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde açıldı. Davanın son duruşmasına Kırşehir Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren İbrahim A., "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Ancak bu olaya beni çağıran onlardı. Beni burada darbettiler. Kendi kontrolümü kaybettim ve eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Ben kendi canımı kurtardım. Meşru müdafaa sınırları kapsamında eylem değerlendirilmelidir. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Keşke ben ölseydim bu olay olmasaydı. Çok kötü durumdayım, kendimi toparlayamadım. Karşı taraftan tekrardan özür diliyorum" dedi.

50 YIL CEZA ALDI

Savcı mütaalasında İbrahim A.'nın 2 kardeşi öldürmek suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına, tutuksuz 3 kişinin de cinayete yardım etmekten 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim A., 2 kardeşi öldürmek suçundan ayrı ayrı 25 yıl hapis cezasından toplam 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. ise beraat ettiler.

Karar acılı aileyi ise bir kez daha üzdü. Aile yakınları, 2 canlarını kaybettikleri olayın davasında verilen cezaları yetersiz görerek karara tepki gösterdi.

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