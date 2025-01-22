Samsun'da panik anları: Kendini doğal gaz borusuna astı

22 Ocak 2025 15:44 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:48

Samsun'un İlkadım ilçesinde kendini doğal gaz borusuna asan genci vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Samsun’unİlkadım​ ilçesi Karadeniz Mahallesi Mescizade Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek alma bahanesiyle evden çıkan evli ve 1 çocuk babası Ö.M.S. (24), bina girişinde kendisini iple doğal gaz borusuna astı.

BIÇAKLA İPİ KESİP KURTARDILAR

Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, bıçakla ipi kesip genci kurtardı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.