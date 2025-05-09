Samsun'da silahlı saldırı: Aynı aileden 3 kişiyi vurup kaçtı

Samsun'da evlerinde bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametlerinde F.S.'nin silahlı saldırısına uğrayan B.B. (52), eşi S.B. (54) ile oğlu Ö.F.B. (29) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldırılarak tedavi altına alındı.

SİLAHLI SALDIRGAN KAÇTI

Polis yaptığı araştırma sonucu kaçan F.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.