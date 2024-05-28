Samsun'daki fabrika yangını 9 saatte söndürüldü, son manzara şaşırttı

28 May 2024 10:18 - Güncelleme : 28 May 2024 10:18

Samsun'da fabrika yangını! Yatak ve koltuklar kül oldu

Samsun'da fabrika yangını! Yatak ve koltuklar kül oldu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde OSB'de bulunan Yumoş firmasına ait yatak ve koltuk fabrikasında saat 21.00 sıralarında çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ve belediyelerin su tankerleri yangını söndürmek için seferber oldu. Fabrika, yangında alevlere teslim oldu.

9 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrikadaki zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Dron ile havadan görüntülenen fabrika kullanılamaz hale geldi. Hemen yanı başında bulunan mutfak soğutma fabrikası da yangında zarar gördü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 9 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.