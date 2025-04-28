Samsun'daki heyelan faciasında can veren baba ve iki çocuğuna acı veda

Samsun'daki heyelan faciasında hayatını kaybeden baba ile iki çocuğu, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Kazadan yaralı kurtulan annenin feryadı ise yürek dağladı. Öte yandan ailenin kısa süre önce Samsun'a yerleştiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda yaşanan heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetti, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.

TABUTLARIN ÖNÜNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya, Açelya Mina Kaya ve Ayla Kaya için Samsun'un Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu cenazede helallik alındı. Yan yana konulan tabutlar başında gözyaşları sel oldu.

YARALI KURTULAN ANNENİN FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Faciadan yaralı kurtulan anne Çiğdem Kaya da cenazeye ambulansla getirilirken, yaşadığı acı yürekleri dağladı. Alınan helallik sonrası baba ve iki çocuğu için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

SAMSUN'A KISA SÜRE ÖNCE YERLEŞTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI



Kaya ailesinin kısa süre önce İstanbul'dan gelerek Samsun'a yerleştiği, baba Kaya'nın bir silah fabrikasında CNC operatörü olarak çalıştığı, cenazeye tedavi gördüğü hastaneden ambulans ile gelen annenin ise bir eczanede eczacı teknikeri olarak çalıştığı öğrenildi.



Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, ölenlerin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

AKARYAKIT İSTASYON SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) ile sahibi M.Z.G.(70) "taksirle birden fazla kişinin ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan M.Z.D. ve K.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.