Samsun'daki heyelan anı kameralara böyle yansıdı!
Samsun'un Canik ilçesinde alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi. 4 kişilik ailenin aracının heyelan altında kaldığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
FELAKETİN GELİŞ ANI
Görüntülerde akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde A.K.'nin otomobilini yıkadığı, eşi Ç.K.'nin yanında bulunduğu, 2 çocuğun ise aracın içerisinde olduğu sırada heyelanın meydana geldiği anlar yer aldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu anne yaralı halde kurtarılırken, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti.
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