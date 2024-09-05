Sanal kumar bağımlılığı toplumsal bir sorun haline geldi! Uzman isim bağımlılığın sebeplerini ve tedavi sürecini anlattı

05 Eylül 2024 11:35 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:36

Son yıllarda sanal kumar bağımlılığı ülkemizde oldukça artmış durumda. Sanal kumar bağımlılığı sebebiyle hem kendi hayatını hem ailesinin hayatını hem de toplumu olumsuz yönde etkileyen bireylerin, bu bağımlılıktan kurtulması için neler yapabileceğini, kumar bağımlılığının sebeplerini ve sonuçlarını tgrthaber.com'a anlatan Bağımlılık Psikoloğu ve Aile Danışmanı Uzm. Kl. Psk. Nilgün Saltaş; 'Bağımlı bireyler ile sağlıklı iletişim kurarak toplumdan uzaklaştırmamak, tedavi için en büyük faydalardan biridir' diyerek kumar bağımlılığının nedenlerini ve tedavi sürecini anlattı.

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla beraber, olumlu gelişmelerin yanı sıra olumsuz gelişmeler de hayatımıza yansıyor. Teknolojinin olumsuz taraflarından biri olarak değerlendirilen oyun bağımlılığı, son yıllarda yerini sanal kumar bağımlılığına bırakmış durumda. Ülkemizde de oldukça yaygın bir şekilde kullanılan sanal bahis siteleri, kumar bağımlılığını epeyce tetiklemiş durumda. Bireylerin sağlığını, yaşam tarzlarını, sosyalliklerini olumsuz etkileyen kumar bağımlılıkları, oynayan kişiyle birlikte ailelerini ve bulundukları toplumu da tehlikeye atacak boyuta geliyor.

Sanal kumar bağımlığının nedenlerini, oynayan kişiye, ailesine ve toplumuna etkilerini ve tedavi süreçlerini tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e anlatan Uzm. Kl. Psk. Nilgün Saltaş; 'Kumar bağımlılığı olan kişilerde, tıpkı madde bağımlılığında olduğu gibi, hayatını haz odaklı yaşamaya çalışırlar. Çünkü madde bağımlılığında da kumar bağımlılığında da beynin ödül merkezinde ve dopamin düzeyinde benzer şekilde düzensizlikler oluşmaktadır ve her iki sorunun tedavisi de bu yüzden benzerdir' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"BAĞIMLILIK, TOPLUMUN GELİŞİMİNİ DE ETKİLEMEKTEDİR"

Bağımlılık; beyindeki ödül merkezinin sık aralıklarla, aşırı uyarılması sonucu beyindeki nörotransmitterlerin dengesiz salınımına neden olan ve beyinde hastalık durumuna gelmiş bir işleyiştir. Bir maddenin ya da davranışın psikolojik, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, kullanımına devam edilmesi, bırakma isteği olduğu halde bırakılamaması ve maddeyi alma ya da davranışı yapma isteğine engel olunamaması durumuyla gelişen kronik bir beyin hastalığıdır bağımlılık ve kişinin kendisiyle birlikte toplumun genelinin güvenliğini ve gelişimini de etkilemektedir.

Bağımlılık Psikoloğu ve Aile Danışmanı Uzm. Kl. Psk. Nilgün Saltaş

KUMAR BAĞIMLILIĞININ ETKİLERİ NELERDİR?

Bağımlılık türlerinden biri de davranışsal bağımlılıklar kategorisine giren kumar bağımlılığıdır. Davranışsal bağımlılıkların da madde bağımlılığında olduğu gibi aynı şekilde beyinde patolojik bir kimyasal kısır döngü yarattığı bilinmelidir.

Kumar bağımlılığına eşlik eden belirtiler şu şekildedir:

İstediği coşkuyu sağlayabilmek için giderek daha çok parayla kumar oynamaya gereksinimi.

Kumar oynamayı bırakma ya da durdurma girişimleri sırasında huzursuz, kolay kızan biri olma.

Kumar oynamayı denetim altına almak, bırakmak ya da durdurmak için yineleyen, sonuç vermeyen çabalarda bulunma.

Sık sık kumar oynama üzerinde düşünüp durma (geçmişteki kumar oynama yaşantılarını yeniden yaşamayı sürekli düşünüp durma, bir sonraki girişimini engellemek ya da tasarlamak, kumar oynamak için para bulma yollarını düşünme).

Sıklıkla, sıkıntı duyarken kumar oynama (çaresiz, suçlu, bunalmış).

Parayla kumar oynayıp yitirdikten sonra, çoğu kez, eşitlenmek için bir başka gün geri gelme (yitirdiklerinin ardından koşma).

Kumar oynadığını gizlemek için yalan söyleme.

Kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, eğitimini ya da iş olanağını tehlikeye atma.

Kumar oynadığı için düştüğü maddi sıkıntı sebebiyle başkalarından borç alma.

"NORMALDE İRADELİ OLSANIZ DAHİ KUMAR BAĞIMLISI OLABİLİRSİNİZ"

Bu sebeplerle evet, bağımlılık beynin tedavi edilmesi gereken bir hastalığıdır ve kesinlikle kişinin iradesine bağlı bir mesele değildir, iradeyi saf dışı bırakarak beynin içine düştüğü bir kısır döngüdür. Kişi normalde iradeli bir insan olsa bile bu kısır döngüye giren herkesin bağımlı olma potansiyeli vardır ve mutlaka uzmanlarca tedavi edilmelidir.

Bağımlı kişiler haz odaklı yaşayan kişilerdir. Hemen hazza ulaştıracak maddeye ya da davranışa yönelmek isterler, sabırsızdırlar, sıkılma eşikleri düşüktür ve kurallara karşı tahammülleri azdır. İsteklerinin hızla gerçekleşmesini isterler ve engellenmeye karşı sosyal normları aşan tepkiler verme eğilimindedirler bu yüzden bağımlı kişinin hem kendisi hem de çevresi birçok sıkıntı yaşamaktadır.

Bağımlı kişi işlevselliğini hayatının her alanında kaybetmeye başlar ve kar-zarar analizi yapıldığında zarar bölümünün gün geçtikçe artığı görülür. Kumar bağımlılığı olan kişi gündelik hayatındaki önceliği haz alacağı davranışlar olarak düzenleme eğiliminde olacaktır. Tıpkı madde bağımlılığında olduğu gibi haz odaklı bir şekilde hayatını düzenler.

"KUMAR BAĞIMLISI BİREYLER, OYUNA DEVAM ETMEK İÇİN YASA DIŞI EYLEMLERDE BULUNABİLİR"

Yetişkinler arasındaki kumar oynama bozukluğunun yaygınlığı %0,1 ile %5,8 arasında değişmektedir. Yılda yaklaşık 350 milyon kişi problemli kumar oynama davranışı sergilemektedir. Erkekler kadınlara oranla kumar oynama davranışıyla daha erken yaşlarda tanışabilmektedir. Kumar oynama bozukluğu olan kişilerin intihar düşünceleri geliştirmesi ya da intihar ile ilgili konuşmalar yapması ciddiye alınmalı ve psikolojik destek için yönlendirilmelidir.

Çünkü Kumar bağımlılığı olan kişilerin yüzde yetmiş beşi tedaviye başvurmamaktadır ve üçte biri ancak kriz dönemlerinde yani ciddi kayıplar yaşadığında tedaviye başvurmaktadırlar. Yani bağımlı kişinin çevresinin, iş işten geçmeden tehlike sinyallerini fark edebilmesi önemlidir.

Kumar oynama bozukluğu, halk sağlığı ve suça karışma davranışları açısından da risk oluşturmaktadır. Kumar bağımlısı kişi ailesinden davranışlarını gizleme eğiliminde ve para ihtiyacını saklama ve dışardan sağlama eğilimindedir. Maddi kayıpları giderebilmek için suç sayılabilecek davranışlarla yasal olmayan yollar denemeye yatkındır. Kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere, sahtekârlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunabilir.

KUMAR BAĞIMLISI OLAN KİŞİLER NELER YAPMALIDIR?

İlk önce mutlaka tedavi için bağımlılık alanında uzman bir psikoterapiste ya da psikiyatri uzmanına başvurmalıdır. Kişinin kumar oynanan yerlerden ve internette kumar oynatılan sitelerden (at yarışı programları, casino reklamları, piyango biletleri vs.) uzak durması gerekir. Kumar ile ilişkili arkadaşlıklarını ve çevresini adeta silmelidir.

Günlük ihtiyacı kadar yanında para bulundurmalı kredi kartı ve dijital para kullanımını tamamen bırakmalıdır. Sağlıklı davranışlarla hayattan haz alarak dopamin sağlamayı öğrenmelidir yani dopamini riskli davranışlarla değil faydalı etkinliklerle sağlamalıdır, bunun için yeni ilgi alanları bulmalı ve faydalı etkinliklerle hayattan zevk alabildiğini görmek için kendine zaman vermelidir. Psikolojik ve psikiyatrik destek almalı gerekli durumlarda ilaç desteği ile psikoterapi sürecine devam etmelidir. Terapi süresince aile de hasta ile nasıl iletişim kuracağı konusunda bilgilendirilmelidir. Bağımlı bireylerin topluma yeniden adapte olması tedaviye fayda sağlayacaktır, bu yüzden aile ve çevresinin desteği çok çok önemlidir.

Çünkü özellikle ilk 2 ay bu hastalar vazgeçme eğiliminde ve tekrar patolojik kumar oynama döngüsüne girmeye meyillidirler. Çünkü kişinin beynindeki ödül merkezinde oluşan hasarın giderilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Şu cümleyi unutmamak gerekir “Bağımlıyı boş bırakmayacaksınız.” Neden mi? Bağımlı kişinin beyninde alıştığı ve kontrolden çıkmış bir kısır döngü vardır ve o döngü der ki “her şeyi boş ver, tedaviyi boş ver, yeminleri boş ver, son bir kez oyna, ya kazanırsan” …! Ve kişi eğer yeterince meşgul değilse, motive değilse, ilaçlarını kullanmıyor ya da terapi desteğini aksatıyorsa, çevre desteği yoksa, evi ganyan bayiinin karşısındaysa, kumarbaz arkadaş çevresi değişmediyse, cebinde kredi kartı elinde cep telefonu varsa, işte o ses kişinin önceliği olacaktır ve unutmayın ‘kasa sonunda her zaman kazanacaktır.’