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Sancaktepe’deki kuyumcu soygunu kamerada! Otomatik silah vurup, gasbetmişlerdi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 13:33 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:33

İstanbul Sancaktepe’de bir kuyumcuya otomatik silahla giren 3 kişi, kuyumcuyu vurarak altınları çalıp kaçmıştı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri dehşeti gözler önüne serdi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi geçtiğimiz gün silahlı soyguna sahne olmuştu. Ankara Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında kiraladıkları lüks otomobille kuyumcu dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, çıkardıkları otomatik silahları kuyumcuya doğrultarak vitrindeki bir miktar altını gasbetmişti. Kuyumcu Nurettin Mengühan’ı da dizlerinden vurarak yaralayarak hırsızlar, otomobile binerek sırra kadem basmıştı.

SOYGUN ANI KAMERADA 

Olayın ardından tahkikat başlatılırken soygun anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli 3 şahsın ellerinde silahla kuyumcuya girdikleri, şahıslardan birinin vitrinde bulunan altınları toplayarak çantaya doldurduğu görülüyor. Ardından hırsızlar dükkandan kaçarak otomobile binip uzaklaşırken kuyumcunun yanında bulunan oğlunun da silahla hırsızlara ateş açtığı anlar görüntülerde yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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