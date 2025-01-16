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Şanlıurfa deprem ile sallandı! Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 14:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:40
Şanlıurfa deprem ile sallandı! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada, deprem yerin 9,7 km altında meydana geldi.

Kandilli​'den yapılan açıklamada, Şanlıurfa​'da 3,0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem​ yerin 9,7 km altında oldu.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;

  • Şanlıurfa
  • 16.01.2025, 14:26:36 TSİ
  • Büyüklük: 3.0
  • Derinlik: 9.7 km

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Kaynak: tgrthaber.com
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