Şanlıurfa deprem ile sallandı! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 14:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:40
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada, deprem yerin 9,7 km altında meydana geldi.
Kandilli'den yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da 3,0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 9,7 km altında oldu.
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
- Şanlıurfa
- 16.01.2025, 14:26:36 TSİ
- Büyüklük: 3.0
- Derinlik: 9.7 km
Kaynak: tgrthaber.com