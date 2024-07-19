Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran evinde ölü bulundu

19 Temmuz 2024 15:44 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:04

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın ölümü Emniyet'i hüzne boğdu.

Zekeriya Baran'dan haber alamayan mesai arkadaşları İpekyol Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren polis memurları Baran’ı hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen ekipler, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Baran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede Baran'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Baran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile askerler ve emniyet teşkilatında çalışan mesai arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Baran'ın cenazesi defnedilmek üzere Kocaeli'ne uğurlandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Baran, 1974 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. 2006 yılında mesleğe başlayan Baran'ın bekar olduğu öğrenildi.