Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şanlıurfa Valiliği duyurdu: 2 ilçede okullar 4 gün tatil

Şanlıurfa'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle 2 ilçede okullar 4 gün tatil edildi.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 06:42
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 06:44

'da etkili olan ve sonrasında çıkan hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü, ağaçlar devrildi. Trafikte aksaklıkların yaşandığı ilçede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar 4 gün tatil edildi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerleri zarar gördü, ağaçlar devrildi.
Trafikte aksaklıklar yaşandı ve güvenlik tedbirleri artırıldı.
Olumsuz hava koşullarından etkilenen Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, okul binaları ve bahçelerinde oluşan hasarların giderilmesi amacıyla eğitime ara verildiği belirtildi.
2 İLÇEDE OKULLAR 4 GÜN TATİL

Kötü hava şartlarından etkilenen ve ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede dün olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir."

