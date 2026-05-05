Şanlıurfa Valiliği duyurdu: 2 ilçede okullar 4 gün tatil

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak ve sonrasında çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü, ağaçlar devrildi. Trafikte aksaklıkların yaşandığı ilçede güvenlik tedbirleri artırıldı.
Kötü hava şartlarından etkilenen Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede dün olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir."