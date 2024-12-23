Şanlıurfa'da açık alan etkinlikleri ve toplanmalar yasaklandı!

23 Aralık 2024 00:17 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 00:27

Şanlıurfa Valiliği, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla açık alan etkinlikleri ve toplanmalar 5 günlüğüne yasakladı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık 2024 saat 00.01'den 27 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar, il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde her türlü açık alan etkinliği ve toplu eylem düzenlenmesi yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şehir sınırları içinde etkinlikleri ve toplanmalar 5 günlüğüne yasakladı. Karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerine dayanılarak alındı.

VALİLİK DUYURDU: 5 GÜN BOYUNCA YASAK!

Yasak, tüm açık alan etkinliklerinin yanı sıra basın açıklamaları, yürüyüşler, mitingler, çadır kurma, pankart asma gibi eylemleri kapsıyor. Ayrıca, ticari amaçla faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri ise bu yasaktan muaf tutuldu.

Valilik, tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için bu kararın alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı: