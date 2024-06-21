Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha! Vatandaş tepkili: Çocuklarımız okula gidemiyor

21 Haziran 2024 13:57 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:04

Kuduz vakaları için Bakan Koca'dan açıklama geldi: Ötenazi için tarafını söyledi

Kuduz vakaları için Bakan Koca'dan açıklama geldi: Ötenazi için tarafını söyledi

Kuduz köpeği ihbar eden muhtarı tehdit edenler için yakalama kararı çıktı

Kuduz köpeği ihbar eden muhtarı tehdit edenler için yakalama kararı çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi'nde saldırgan tavırlar sergileyen bir köpekten alınan numune sonuçları, yeni bir kuduz vakasını ortaya çıkardı.

Mahallede inceleme yapan ekipler, köpekten aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi. Gelen sonuçta köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine bölge karantinaya alındı.

Mahalleye giden Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalledeki tüm köpek ve hayvanları aşılama çalışması başlattı.

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Son vakanın ardından Şanlıurfa'daki karantina bölge sayısı da 3'e yükseldi. Kuduz vakalarının önüne geçilememesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, sorunun çözülmediğini belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Şanlıurfa'da herhangi bir önlem olduğunu düşünmediğini belirten Mehmet Çoban, "Yeteri kadar tedbir alınmıyor çünkü televizyonlardan da gördük, birkaç çocuğun ve insanların zarar gördüğünü, hatta hayatlarını bile kaybettiklerini görebiliyoruz. Bunun için ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor.

Tabi hayvanseverler bu konuda sıkıntı çıkarabiliyorlar. İki taraftan da takibinin yapılması gerekiyor. Ciddi tedbirler alındığını düşünmüyorum" dedi.

"HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASINI, BARINAKLARDA KALMASINI İSTERİM"

Önlem alınmadığını belirten Erhan Avşar ise, "Ülkemizde insandan daha fazla hayvanlara bir eğilim oldu, kuduz olayları da var. Kısırlaştırılıp kontrol altına alınması lazım.

Sadece Urfa'da değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde önlem alındığını düşünmüyorum. Türkiye'nin her tarafından bu böyle. Hayvanların kısırlaştırılmasını, barınaklarda kalmasını isterim" ifadelerine yer verdi.

"ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR"

Çocukların sabah okula gidemediğini dile getiren İhsan Saygın, "Yaşlı insanlar fırına ekmek almaya gidemiyor.

Sarayönü tarafında geçen gün 7-8 tane köpeğin toplu halde yattığını gördüm. Rahatsızız, bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.