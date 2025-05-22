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 | Sule Altinel

Şanlıurfa’da facia! Müşteri dolu duba restoranın halatları koptu, Fırat Nehri'nde sürüklendi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki bir duba restoran halatlarının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklendi. İçerisinde müşterilerin de olduğu duba restoranın sürüklenmesi büyük paniğe neden oldu.

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Şanlıurfa’da facia! Müşteri dolu duba restoranın halatları koptu, Fırat Nehri'nde sürüklendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 01:24
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 01:24

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde facia meydana geldi. Fırat Nehri’nin üzerindeki bir duba restoran, içerisinde müşterilerin olduğu sırada halatlarının kopması sonucu akıntıya kapılarak sürüklendi.

Duba restoranın sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler duba restoranın sürüklenmesini engellemeye çalışırken vatandaşlar da halatları tutarak durdurmak istedi.

Şanlıurfa’da facia! Müşteri dolu duba restoranın halatları koptu, Fırat Nehri'nde sürüklendi

Akıntıya kapılarak bir süre sürüklenen duba restoran sudaki balık çiftliği kafeslerine çarparak parçaladı. İçerisinde müşterilerin de olduğu duba restoranın sürüklenmesi büyük bir paniğe neden oldu.

PANİK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Duba restoranı durdurmayı başaran ekipler içerideki vatandaşları sağ salim bir şekilde tahliye etti. Yaşanan panik anları ise anbean kameraları yansıdı. Onayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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