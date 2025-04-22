6 katlı binada panik! Kolonlardan ses gelince tahliye edildi

İstanbul'un Güngören ilçesinde dün akşam korku dolu anlar yaşandı. Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binadaki dairelerden birinin tavan sıvası çöktü. Paniğe kapılan vatandaşları durumu ekiplere ihbar etti. Yapılan incelemeler sırasında kolonlardan da ses gelince bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu sabah yeniden binaya gelerek inceleme yapan belediye ekipleri, aldıkları örneklerin sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verecek.