Hindistan'da 4 katlı bina çöktü! Ölüler var

İstanbul
Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı bir bina gece saatlerinde çöktü. Yaşanan olay sonucu ilk belirlemelere göre ölülerin olduğu belirtildi.
Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı bir bina çöktü. Yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre 14 kişi enkazdan çıkarılırken 4 kişi hayatını kaybetti.
Yerel polis yetkilisi Sandeep Lamba, 8 ila 10 kişinin hala enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Genel Müfettiş Yardımcısı Mohsen Shahidi, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Delhi Belediye Başkanı Mahesh Kumar Khinchi, yetkililere soruşturma başlatmaları ve ihmali görülenleri açığa almaları talimatının verildiğini söyledi.