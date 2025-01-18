Şanlıurfa'da kan donduran olay! 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip boğarak öldürdüler

18 Ocak 2025 12:00 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 12:02

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak katledildi. Korkunç olayın detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in paylaşımı kan dondurdu.

Şanlıurfa​'nın Harran​ ilçesinde 15 Ocak'ta yaşanan olay kan dondurdu. Ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne getirilen 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak katledildiği ortaya çıktı. Korkunç olayı İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez sosyal medya hesabından paylaştı.

"KORKUNÇ BİR TECAVÜZÜN ARDINDAN BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ"

Çömez sosyal medyada yaptığı açıklamada korkunç olayın detaylarını paylaştı. Çömez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş.

Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor.

Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün."

Çömez, "Çok acil ilginizi bekliyorum" diyerek İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'ne çağrı yaptı.