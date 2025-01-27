Şanlıurfa'da kan donduran vahşet: Cinnet getiren kadın 2 kızını öldürüp intihar etti

27 Ocak 2025 16:30 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:39

Şanlıurfa'da bir apartmanda cinnet getiren kadın 2 kızını öldürüp intihar etti. Kan donduran vahşet sonrası Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi. Olayın detayları geniş çaplı inceleme sonucu netlik kazanacak.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde öğle saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Mahallede 11 katlı bir apartmandan silah sesleri duyulunca çevre sakinleri polisi aradı. Eve giden polis ekipleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olan ve eşinden boşanan 35 yaşındaki S.K. ile 14 yaşındaki kızı A. ve 8 yaşındaki kızı N.Y.'yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki N. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR KIZINI SERUMLA, DİĞER KIZINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Yapılan incelemede kadının 8 yaşındaki kızı N.'ye taktığı seruma ilaç katıp öldürdükten sonra 14 yaşındaki kızı A.'yı ise silahla vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olayın detaylarının, yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada "Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde 27.01.2025 günü yaşadıkları evde, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ. A. Y. ile 8 yaşındaki N.Y.'i öldürmeye teşebbüste bulunmuş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y. 112 acil sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.