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Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Dev hortum kameralara böyle yansıdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:18

Şanlıurfa'da günlerdir süren sağanak yağış sonrası beklenmedik görüntülere sahne oldu. Atatürk Barajı Göleti'nde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa​ ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Dev hortumu şoke olarak kayda aldılar - 1. Resim

Akşam saatlerinde Bozova​ ilçesindeki Atatürk Baraj Gölleti'nde sağanak yağış​ sonrası metrelerce yükseklikte dev hortum​ oluştu.

Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Dev hortumu şoke olarak kayda aldılar - 2. Resim

Bölgede tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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