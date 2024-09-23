Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Dev hortum kameralara böyle yansıdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:18
Şanlıurfa'da günlerdir süren sağanak yağış sonrası beklenmedik görüntülere sahne oldu. Atatürk Barajı Göleti'nde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Akşam saatlerinde Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölleti'nde sağanak yağış sonrası metrelerce yükseklikte dev hortum oluştu.
Bölgede tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı