Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Dev hortum kameralara böyle yansıdı

23 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:18

Şanlıurfa'da günlerdir süren sağanak yağış sonrası beklenmedik görüntülere sahne oldu. Atatürk Barajı Göleti'nde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karaya ulaşan hortum her şeyi gökyüzüne fırlattı! Uçan şezlonglar kameraya böyle yansıdı

Karaya ulaşan hortum her şeyi gökyüzüne fırlattı! Uçan şezlonglar kameraya böyle yansıdı

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar

Şanlıurfa​ ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Akşam saatlerinde Bozova​ ilçesindeki Atatürk Baraj Gölleti'nde sağanak yağış​ sonrası metrelerce yükseklikte dev hortum​ oluştu.

Bölgede tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.