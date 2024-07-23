İstanbul'da korku dolu anlar! Gökyüzü bir anda karardı, hortumu gören kaçtı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 14:22 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:23
İstanbul Arnavutköy'de korku dolu anlar yaşandı. Denizde çıkan hortum, Karaburun ve Yeniköy sahillerinden görüldü. Yaşanan olay sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Arnavutköy Karaburun sahilinde havanın kararmasıyla birlikte denizde hortum oluştu.
Sahilde denize giren vatandaşlar hortumu görünce şaşkınlık yaşadı.
Vatandaşlar tedbir amaçlı denizden çıkarak kıyıdan uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.
Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı