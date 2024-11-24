Şanlıurfa'da korkunç kaza! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

24 Kasım 2024 00:17 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 00:46

Şanlıurfa'da iki otomobilin karıştığı kazada kazasında Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa​-Diyarbakır karayolunda, meydana gelen trafik kazasında 34 DJP 778 plakalı aracın sürücüsü Serdar Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek 63 AAE 452 plakalı Hyundai marka otomobile yandan çarptı.

Hyundai aracın sürücüsü İbrahim Halil A.'nın yanı sıra, araçta bulunan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Dacia araçta bulunan 3'ü polis 4 kişi de yaralanarak hastaneye sevk edildi.

MİLLİ YOL PARTİLİ İSİM KAZADA HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılarda Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, görevlilerden bilgi alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.