Şanlıurfa’da korkutan yangın: Binlerce fıstık ağacı etkilendi

04 Haziran 2024 00:00 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 00:00

Son dakika! Silivri'de fabrika yangını: Ekipler olay yerine sevk edildi

Son dakika! Silivri'de fabrika yangını: Ekipler olay yerine sevk edildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otluk alanlarda yangın çıktı. Fıstık bahçelerine sıçrayan yangını vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

BİNLERCE FISTIK AĞACI ETKİLENDİ

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Ayran Mahallesi yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle fıstık bahçelerine sıçradı.

Vatandaşlar geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için yoğun bir çaba harcıyor. Yangının binlerce fıstık ağacını etkilediği belirtildi.