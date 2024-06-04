Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Şanlıurfa’da korkutan yangın: Binlerce fıstık ağacı etkilendi

Şanlıurfa’da korkutan yangın: Binlerce fıstık ağacı etkilendi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 00:00 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 00:00

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın onlarca fıstık ağacı ve ekili alanlara sıçradı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otluk alanlarda yangın çıktı. Fıstık bahçelerine sıçrayan yangını vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

BİNLERCE FISTIK AĞACI ETKİLENDİ

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Ayran Mahallesi yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle fıstık bahçelerine sıçradı.

Şanlıurfa’da korkutan yangın: Binlerce fıstık ağacı etkilendi - 1. Resim

Vatandaşlar geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için yoğun bir çaba harcıyor. Yangının binlerce fıstık ağacını etkilediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...