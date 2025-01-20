Şanlıurfa'da şantaj ve tehditle para toplayan sahte MİT'çi yakalandı

20 Ocak 2025 11:36 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:39

Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp tehdit ve şantaj yoluyla vatandaşlardan para ve altın toplayan şüpheli yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

MİT ve Emniyet'ten sahte pasaport şebekesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

MİT ve Emniyet'ten sahte pasaport şebekesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa​ başta olmak üzere birçok şehirde kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı kişilerden tehdit ve şantaj yoluyla para toplayan şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Sahte MİT​'çi, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

​JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şanlıurfa Jandarma​ Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ortak operasyonla Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu yakalandı.

SAHTE MİT'Çİ ŞANTAJLA PARA VE ALTIN TOPLADI

​Şüpheli M.P'nin bir süredir Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kendini MİT mensubu olarak tanıttığı, bu şekilde irtibata geçtiği kişilerden şantaj ve baskı kurarak para ve altın temin ettiği belirlendi.

EVİNDEKİ BELGELER DE SAHTE

Düzenlenen ortak operasyonla M.P. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı M.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.