Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına ağır darbe: 5 kişi gözaltında!

03 May 2024 18:05 - Güncelleme : 03 May 2024 18:13

Son dakika! Dursun Özbek'e dişli rakip! Adaylığını açıklayan Süheyl Batum listesini teslim etti

Son dakika! Dursun Özbek'e dişli rakip! Adaylığını açıklayan Süheyl Batum listesini teslim etti

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah kaçakçılığına yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Operasyonda 2 adet uzun namlulu silah, 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 24 adet şarjör, 763 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.