03 May 2024 18:05 - Güncelleme : 03 May 2024 18:13
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına ağır darbe: 5 kişi gözaltında!
Şanlıurfa’da jandarma ekipleri Siverek, Suruç ve Viranşehir'de düzenledikleri operasyonla silah kaçakçılarının ağını çökertti. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah kaçakçılığına yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!
Operasyonda 2 adet uzun namlulu silah, 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 24 adet şarjör, 763 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı