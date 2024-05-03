Son dakika! Dursun Özbek'e dişli rakip! Adaylığını açıklayan Süheyl Batum listesini teslim etti

03 May 2024 17:58 - Güncelleme : 03 May 2024 18:22

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul için Dursun Özbek ve Süheyl Batum adaylığını açıklamıştı. İki isim de bugün listelerini divan kuruluna teslim etti.

ALP YALMAN VE ÜNAL AYSAL LİSTEDE!

Batum, "Alp Yalman disiplin kurulu başkanı olarak listemizde yer almıştır. Ünal Aysal da seçimi kazandığımız takdirde Sportif A.Ş'.nin başında bizle yola devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Batum'un asil ve yedek listesinde yer alan isimler şu şekilde:

"Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Murat Karaman, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt"

"PROJELERİNİ BÜYÜK KISMI YAPILAMADI"

Batum, "Yola çıkarken şuna çok önem verdik. Maalesef algının dışında bundan önceki çok değerli başkan ve yönetim kurulu adaylık lansmanında söylediği projelerin büyük kısmını yapamadı. Kemerburgaz, spor salonu, arsa gayrimenkul fonunun kurulması, dijital vaatler gibi hiçbirini yapamadı." dedi.

FLORYA VE RİVA SÖZLERİ: "KABUL EDİLEMEZ!"

Batum: "Biz Riva projesine ve Florya'nın ilk Emlak Konut'a verilirken Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz'in geri aldığı şekildeki gibi heba edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Nasıl vermeyeceksiniz? Gayet basit. Hepiniz biliyorsunuz. Açın bakın şartlarını. Bunlardan hangisine uyulmuş görün. Söylenen şu. Yabancı şirkete verdik. O şirketten 70 milyon dolar gelecek. İlk aşamada Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Herkes memnun veya memnun görünüyor. Biz değiliz. Bu son derece yanlış. Kabul edilemez. Galatasaray'ı zarara uğratır. Rakamlarıyla, her şeyiyle ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

SÜHEYL BATUM KİMDİR?

Bedii Süheyl Batum 6 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Batum, Gürcü asıllıdır. Orta ve Lise öğrenimini (1966-1975) Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

1979 yılında Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi'nde, Galatasaray Üniversitesi'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Okan Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersi verdi.

22 Mayıs 2010 tarihindeki Cumhuriyet Halk Partisi 33. Olağan Kurultayı'nda MYK üyelerinin onayıyla CHP üyesi olmuş, 23 Mayıs'ta da delegelerin oylarıyla (1108 oy) CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

2011 YILINDA TBMM'YE GİRDİ

2003 yılından beri köşe yazarlığı yaptığı Vatan Gazetesi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ndeki görevi nedeniyle 27 Mayıs 2010 tarihinde ayrıldı. 29 Mayıs 2010 tarihli Parti Meclisi'nde CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) seçildi. 3 Kasım 2010 tarihinde yürürlükte bulunan tüzük uyarınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Önder Sav'dan boşalan Genel Sekreterlik makamına getirildi. 18 Aralık 2010'daki Cumhuriyet Halk Partisi 15. Olağanüstü Kurultayı'nda 1089 oyla yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25 Aralık 2010'da toplanan Parti Meclisi kararıyla Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı olarak seçilerek TBMM'ye girmiştir.

Vatan gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nde de köşe yazarlığı Batum, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakütesi'nde Anayasa Hukuku dersleri vermektedir.