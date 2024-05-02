Galatasaray'da "Yılın Sporcusu" ödülleri sahiplerini buldu

02 May 2024 16:12 - Güncelleme : 02 May 2024 17:11

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreni gerçekleştirildi.

RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen törene, Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik direktörü Okan Buruk, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, dernek üyeleri ve sporcular katıldı.

Organizasyonda "Onur" ödülüne futbol A takımı kalecisi Fernando Muslera, "Yılın Erkek Sporcusu" ödülüne futbol A takımı oyuncuları Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz, "Yılın Kadın Sporcusu" ödülüne de milli voleybolcu İlkin Aydın layık görüldü.

DURSUN ÖZBEK: "ÇOK ZOR BİR SEZONU SONLANDIRMAK ÜZEREYİZ"

Başkan Dursun Özbek, törende yaptığı açıklamada, GSYİAD'ın her zaman Galatasaray'ın yanında olduğunu söyledi.

Derneğin, Galatasaray'ın dertleriyle dertlenen bir yapısı olduğunu ifade eden Özbek, "Yaptıkları bu aktiviteler, Galatasaray'ın birlik beraberliğine katkı veren aktiviteler. Bunlar camia için çok önemli. Basına taşındığı için de bu organizasyonlar, Galatasaray'ın daha iyi anlaşılması için çok önemli. Onun için kendilerine buradan büyük bir teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın başarısı demek Galatasaray için formasını terleten sporcularımızın emeğinin ne kadar yüksek olduğunu anlamak demektir." diye konuştu.

Galatasaray'ın başarısında büyük payın oyunculara ait olduğunun altını çizen Özbek, şunları kaydetti:

"Yönetimler bu başarı çizgisine yol açmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Biz de yaklaşık 2 seneyi bulan bir yönetim kuruluyuz. 25 Mayıs'ta seçimimiz var, yeni bir yönetim iş başında olacak. Bugüne kadar Galatasaray formasını terleten oyuncularımızın önünü açmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık bir ayımız var. Bazı spor dallarında ligler bitti. Şimdi en önemlisi futbol. Orada da devamlı saha içinde kalma arzusuyla mücadeleyi saha dışına çıkarmamak üzere hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir. Başarılı olan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum."

HATİPOĞLU: "DERNEK İÇİN ONUR DUYDUĞUMUZ BİR AKTİVİTE"

İbrahim Hatipoğlu ise dernek olarak onur duydukları bir aktiviteyi uzun yıllardır yaptıklarını söyledi.

Tüm branşlarda sarı-kırmızılı sporcuların önemli performanslar sergilediğini vurgulayan Hatipoğlu, "Bu ödül, dernek için onur duyduğumuz bir aktivitemiz. Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız. Yetenekli oldukları kadar güzel, ahlaklı sporcularımız var. Başta futbol olmak üzere amatör takımlarımız birbirinden güzel performanslar sergiliyor. İki yıldır yılın sporcusu ödülünü kadın ve erkek olmak üzere 2 kategoride yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: "BİZ HAFTA SONU SAHADA KONUŞACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı formayı giyen tüm sporcuların ödüle layık olduğunu aktardı.

Bu sene bir şampiyonluğu daha beraber kutlayacaklarına inandığını dile getiren Buruk, "Biz hafta sonu sahada konuşacağız ama burada da birkaç kelime etmek isterim. Galatasaray'ın tüm branşlarında tüm oyuncular çok değerli. Hepsinin emekleri var. Hepsi Galatasaray formasıyla önemli başarı sergiliyor. Hepimiz için çok önemli, çok değerli bir forma. Galatasaray'ın her ferdinin bir ödül alması gerekiyor. İnşallah tekrar bir şampiyonluğu daha beraber kutlar, gelecek sene yine burada buluşuruz." değerlendirmesinde bulundu.

MERTENS İÇİN PASTA KESİLDİ

Ödül alan sporculardan Muslera, yaptıkları işin ödüllendirilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederken, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın, formasını taşıdığı kulübünde ödüle layık görülmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Barış Alper Yılmaz, ödülü takım adına aldığını vurgularken, Dries Mertens, sarı-kırmızılılara bir yıllığına geldiğini ancak artık evinde gibi hissettiğini dile getirdi.

Öte yandan, konuşmaların ardından 6 Mayıs tarihinde doğum gününü kutlayacak Mertens için pasta kesildi.

Organizasyon, hatıra fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.